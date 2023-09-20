Преподаватель ДШИ «Центр» стала участницей очного тура общероссийского конкурса преподавателей

20:09, 20 сентября 2023, ПАИ

Преподаватель детской школы искусств «Центр» Варвара Фёдорова приняла участие во втором отборочном (очном) туре Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» 2023 года по Северо-Западному федеральному округу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

В феврале 2023 года Варвара Фёдорова прошла стажировку в образовательном центре «Сириус» в Сочи по программе для преподавателей учреждений дополнительного и среднего профессионального образования в области музыкального искусства. В апреле была приглашена на очередную сессию «Работа с одарёнными детьми в системе музыкального образования» в рамках проведения V Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие».

Жюри второго тура окружного этапа Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» по Северо-Западному федеральному округу отметило высокий уровень преподавания, целеустремлённость и трудолюбие педагога, а также поблагодарило Варвару за яркий и необычный репертуар, используемый в работе с учениками.

Конкурсные испытания прошли 15 и 16 сентября в стенах Санкт-Петербургской консерватории и детских школ искусств – партнёров. Участниками второго тура стали 11 преподавателей – победителей регионального этапа в Ненецком автономном округе, в республике Коми и Карелия, в Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, в городе Санкт-Петербурге. Великолучанка представила Псковскую область, став победительницей первого регионального этапа конкурса.

Конкурсанты выступили с творческими презентациями, провели открытые уроки с учащимися, осваивающими дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, приняли участие в круглом столе и отраслевой дискуссии.