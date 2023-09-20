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Преподаватель ДШИ «Центр» стала участницей очного тура общероссийского конкурса преподавателей

Преподаватель детской школы искусств «Центр» Варвара Фёдорова приняла участие во втором отборочном (очном) туре Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» 2023 года по Северо-Западному федеральному округу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

В феврале 2023 года Варвара Фёдорова прошла стажировку в образовательном центре «Сириус» в Сочи по программе для преподавателей учреждений дополнительного и среднего профессионального образования в области музыкального искусства. В апреле была приглашена на очередную сессию «Работа с одарёнными детьми в системе музыкального образования» в рамках проведения V Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие».

Жюри второго тура окружного этапа Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» по Северо-Западному федеральному округу отметило высокий уровень преподавания, целеустремлённость и трудолюбие педагога, а также поблагодарило Варвару за яркий и необычный репертуар, используемый в работе с учениками.

Конкурсные испытания прошли 15 и 16 сентября в стенах Санкт-Петербургской консерватории и детских школ искусств – партнёров. Участниками второго тура стали 11 преподавателей – победителей регионального этапа в Ненецком автономном округе, в республике Коми и Карелия, в Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, в городе Санкт-Петербурге. Великолучанка представила Псковскую область, став победительницей первого регионального этапа конкурса.

Конкурсанты выступили с творческими презентациями, провели открытые уроки с учащимися, осваивающими дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, приняли участие в круглом столе и отраслевой дискуссии.

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