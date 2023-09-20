Инаугурация избранного губернатора Псковской области пройдёт 27 сентября

21:15, 20 сентября 2023, ПАИ

Церемония вступления избранного губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в должность назначена на 27 сентября. Об этом заявил глава региона в эфире телеканала «Россия 24» сегодня, 20 сентября.

Отметим, что традиционно на церемонии могут быть озвучены знаковые решения.

Напомним, победу на выборах губернатора Псковской области одержал Михаил Ведерников. Его кандидатуру поддержали 86,3 % избирателей – 167 250 человек.

12 сентября избирательная комиссия Псковской области утвердила результаты губернаторских выборов в регионе. Председатель облизбиркома вручил Михаилу Ведерникову удостоверение об избрании губернатором Псковской области.