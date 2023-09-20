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Политика

Инаугурация избранного губернатора Псковской области пройдёт 27 сентября

Церемония вступления избранного губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в должность назначена на 27 сентября. Об этом заявил глава региона в эфире телеканала «Россия 24» сегодня, 20 сентября.

Инаугурация избранного губернатора Псковской области пройдёт 27 сентября. Фото: ПАИ

Отметим, что традиционно на церемонии могут быть озвучены знаковые решения.

Напомним, победу на выборах губернатора Псковской области одержал Михаил Ведерников. Его кандидатуру поддержали 86,3 % избирателей – 167 250 человек. 

12 сентября избирательная комиссия Псковской области утвердила результаты губернаторских выборов в регионе. Председатель облизбиркома вручил Михаилу Ведерникову удостоверение об избрании губернатором Псковской области.

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