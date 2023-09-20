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Большие гастроли театра «Пушкинская школа» стартовали в Михайловском 

Большие гастроли театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера сегодня, 20 сентября, открыли в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Первым спектаклем, который артисты из Северной столицы показали жителям и гостям региона, в этот раз стали «Сцены из рыцарских времён». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

В основу этого спектакля, жанр которого его постановщик Владимир Рецептер определяет как драматическую хронику, легли трагедия «Скупой рыцарь» и, собственно, «Сцены из рыцарских времён», которые в России идут только на сцене «Пушкинской школы». Оба этих сюжета объединяет не только эпоха рыцарей, но и тема трагического непонимания между отцами и детьми, но ещё более тема человеческого достоинства, которое человек думающий и чувствующий непременно ставит превыше богатства и сословных предрассудков.

Перед первым гастрольным показом «Пушкинская школа» открыла в «Михайловском» небольшую выставку «играющих» (то есть тех, которые используются в спектаклях текущего репертуара) костюмов. Это женские и мужские наряды из восьми постановок, в том числе из шекспировских «Гамлета» и «Укрощения строптивой», из «Полтавы» по поэме Пушкина и прочее.

Ранее сообщалось, что в этом году выступления петербургской труппы в Пушкинском заповеднике намечены на период с 20 сентября по 1 октября включительно. В гастрольной афише десять названий, в том числе премьера – мелодрама А. Н. Островского «Без вины виноватые». Полную афишу предстоящих гастрольных показов «Пушкинской школы» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» можно найти на официальном сайте заповедника.

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