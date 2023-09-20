Известный фотограф Эрвин Олаф умер после пересадки лёгких

23:35, 20 сентября 2023, ПАИ

Всемирно известный нидерландский фотограф Эрвин Олаф скончался в возрасте 64 лет после пересадки лёгких. Об этом сообщают «Известия».

Несколько недель назад Олаф перенёс трансплантацию лёгких после продолжительной болезни – эмфиземы лёгких. Впервые заболевание диагностировали фотографу в 1996 году.

Эрвин Олаф работал над рекламными кампаниями крупных международных брендов, в числе которых были Heineken, Lavazza, Diesel, Levi's, Microsoft и Nokia. Он также выпускал фотографические серии, среди известных «Королевская кровь», «Горе» и «Дождь». Олаф также разработал дизайн голландских монет – евро 2014 года, на которых был изображён портрет короля Нидерландов Виллема-Александра.

В марте 2023 года голландский фотограф был награждён королем Нидерландов. Он получил почётную медалью за искусство и науку ордена Оранского дома. Эта награда вручается лицам, добившимся выдающихся достижений в области науки и искусства.