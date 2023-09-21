Свечение Да Винчи над башней Кутекрома в Пскове запечатлел астроном-любитель

09:03, 21 сентября 2023, ПАИ

Свечение Да Винчи над башней Кутекрома в Пскове запечатлел пскович Михаил Прохоренко. Видео он разместил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«Башня Кутекрома, тонкий серп месяца и свечение Да Винчи – это пепельный цвет той части Луны, которая не освещается непосредственно Солнцем, но на которую падает свет Солнца, отражённый от Земли», – пояснил астроном.

Ранее сообщалось, что Млечный Путь и туман над рекой в Выбутах запечатлел пскович.