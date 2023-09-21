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Общество

62% компаний в Пскове предлагают зарплату по итогам собеседования 

62% компаний устанавливают оклад по итогам собеседования, сообщает сервис SuperJob.

30% работодателей изучает зарплатные ожидания, чтобы выработать конкурентоспособное зарплатное предложение. 23% не публикуют зарплаты в вакансиях для позиций со сдельной и бонусной формой оплаты. 17% рассчитывают таким образом привлечь больше соискателей. 16% скрывают зарплаты от конкурентов и своих же сотрудников. 12% хотят найти хороших работников на маленькие деньги. 11% честно признаются, что доходы в их компании не дотягивают до среднерыночных. 3% используют формулировку «По договоренности», когда не знают, сколько платить за тот или иной труд.

Зарплатные ожидания скрыты в 50—52%. Формулировку «По договоренности» соискатели чаще всего используют, чтобы иметь возможность просить больше, ориентируясь на фактический объем и условия работы (40%). 12% предпочитают беседовать о зарплате очно. 9% надеются, что работодатель предложит денег больше, чем они себя оценивают. 8% не знают, как определить свою стоимость на рынке труда. 7% хотят иметь возможность выбора из вакансий с разным графиком, условиями.

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