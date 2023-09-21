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Политика

Александр Котов: Председателям окружных собраний предстоит работа по консолидации депутатского корпуса

Александр Котов: Избранные председателями окружных Собраний имеют немалый опыт работы, в том числе, и политический. Фото: Мария Овсяник, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Председателями собраний депутатов всех восьми муниципальных округов, сформированных по результатам единого дня голосования, стали представители партии «Единая Россия». «Все кандидаты на должности были выдвинуты местными отделениями партии и предварительно утверждены президиумом регионального политсовета», – прокомментировал корреспонденту ПАИ итог прошедших организационных сессий в новых муниципальных образованиях председатель регионального парламента, заместитель секретаря регионального отделения партии Александр Котов.

«Партия «Единая Россия» на выборах получила высокий процент, при этом все наши кандидаты, выдвинутые по одномандатным округам, тоже победили – таким образом у нас закономерно сформировалось большинство, – объяснил результат спикер. – Особенно приятно отметить, что в числе председателей представительных органов два депутата Псковского областного Собрания предыдущих созывов – это в Стругах Красных Бурый Николай Лавренович и в Локне Блинов Алексей Анатольевич».

Все избранные председатели, по словам Александра Котова, имеют опыт работы, авторитет, многие не первый раз возглавляют представительные органы. «Поэтому мы рассчитываем, что работа будет конструктивной, командной. Вместе с главой муниципального округа, которого депутатам теперь предстоит назначить по итогам конкурса, окружные собрания будут работать над развитием своих муниципальных образований, районов нашей области», – добавил председатель областного Собрания депутатов.

«Несмотря на то что все председатели избраны по предложению политической партии «Единая Россия», руководителям предстоит консолидировать работу представительного органа и обязательно учитывать интересы депутатов, вошедших в состав собраний от других партий, и их избирателей. Это задача председателя. Уверен, наши кандидаты - люди, имеющие немалый опыт работы, в том числе и политической, прекрасно это понимают», – отметил Александр Котов.

Решением Псковского областного Собрания депутатов 28 февраля в Псковской области было образовано восемь муниципальных округов – Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Струго-Красненский. В единый день голосования в новых муниципальных образованиях прошли выборы депутатов окружных собраний.

После утверждения руководящих органов и структуры новых представительных органов депутаты приступят к формированию конкурсных комиссий, которым предстоит избрать глав муниципальных округов.

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