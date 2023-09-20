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Политика

Председатели избраны в восьми окружных собраниях в Псковской области

Депутаты собраний восьми муниципальных округов первого созыва избрали председателей и сформировали структуры новых представительных органов сегодня, 20 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Председателей на своих первых организационных сессиях депутаты избирали тайным голосованием.

Так, председателем Собрания депутатов Опочецкого муниципального округа стала Татьяна Полянская. Её поддержали 12 депутатов из 13 присутствующих.

Татьяна Полянская (слева). Фото: газета «Красный маяк»

Председателем Собрания депутатов Красногородского муниципального округа большинством голосов избрана Юлия Кочешкова.

Юлия Кочешкова (слева). Фото: газета «Заря»

Председателем Собрания депутатов Печорского муниципального округа стал Владимир Глотко. Его поддержали 13 депутатов из 14 голосовавших.

Первая организационная сессия Собрания депутатов Печорского муниципального округа. Фото: газета «Печорская правда»

Председателем Собрания депутатов Невельского муниципального округа избран Виктор Зуев. За него проголосовало 16 депутатов из 17 голосовавших.

Депутаты Собрания депутатов Невельского муниципального округа. Фото: газета «Невельский вестник»

Председателем Собрания депутатов Локнянского муниципального округа большинством голосов избрали Алексея Блинова.

Депутаты Собрания депутатов Локнянского муниципального округа. Фото: газета «Восход»

Председателем Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа стала Валентина Меркулова. Её кандидатуру поддержали 13 депутатов из 14 присутствующих на сессии.

Валентина Меркулова Фото: газета «Земля новоржевская»

Председателем Собрания депутатов Струго-Красненского муниципального округа единогласно избрали Николая Бурого.

Николай Бурый. Фото: газета «Струги»

Председателем Собрания депутатов Пыталовского муниципального округа стала Елена Иманаева. Её кандидатуру поддержали 11 депутатов из 15 голосовавших.

Елена Иманаева. Фото: газета «Наша жизнь»

В ходе первых сессий восьми собраний депутатов муниципальных округов на публичные слушания вынесут уставы муниципальных образований, а также определят порядок проведения конкурса для отбора кандидатур на должность главы муниципального округа, пояснила ранее в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове начальник Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.

Напомним, что в Псковской области создано восемь муниципальных округов: Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Струго-Красненский.

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