Жителя Куньи отправили на исправительные работы за избиение жены

13:28, 21 сентября 2023, ПАИ

25-летнего ранее судимого жителя Куньи на полгода отправили на исправительные работы за избиение жены. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что 15 мая у супругов произошёл конфликт, в ходе которого мужчина схватил жену за волосы и ударил ладонью по голове. После этого он повалил супругу на пол, сел на неё сверху и ударил кулаком в челюсть.

На судебном заседании мужчина признал свою вину и заявил, что раскаивается. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 116.1 УК РФ. Помимо исправительных работ, с него также будут удерживать 5 % заработка в пользу государства.