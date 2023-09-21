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Общество

Александр Котов оценил ход строительства очистных сооружений в Плюссе

«Работа идёт, приятно смотреть», – поделилась с председателем областного Собрания депутатов Александром Котовым, приехавшим оценить ход строительства очистных сооружений в Плюссе и Заплюсье, заместитель главы района Ольга Павлова. Представители местной администрации следят за динамикой стройки ежедневно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

На объекте в Плюссе завершается монтаж оборудования, далее строители приступят к укладке утеплителя и бетонированию. В Заплюсье этот этап давно позади, здесь уже построен большой павильон, началось благоустройство территории. Принцип очистки в двух посёлках будет одинаковым, набор оборудования отличается лишь количеством линий, в райцентре их больше. На первом этапе канализационные стоки проходят этап отделения от песка и других отходов, далее грязная вода поступает непосредственно на очистные сооружения, где также дополнительно установлены корзины, задерживающие мусор, а затем – в сборный коллектор, где предусмотрено ультрафиолетовое обеззараживание.

  • Александр Котов оценил ход строительства очистных сооружений в Плюссе
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Александр Котов оценил ход строительства очистных сооружений в Плюссе
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Александр Котов оценил ход строительства очистных сооружений в Плюссе
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Александр Котов оценил ход строительства очистных сооружений в Плюссе
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Александр Котов оценил ход строительства очистных сооружений в Плюссе
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Александр Котов оценил ход строительства очистных сооружений в Плюссе
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Александр Котов оценил ход строительства очистных сооружений в Плюссе
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Александр Котов оценил ход строительства очистных сооружений в Плюссе
    Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Александр Котов отметил качество работ и выразил надежду, что сроки контракта могут быть выдержаны. «Видно, что на объектах работают специалисты, которые знают своё дело, – добавил спикер. – В целом, оцениваю работу подрядчика как очень хорошую – вижу своевременную реакцию на возникающие проблемы, вижу, что строители готовы оперативно принимать необходимые меры, чтобы сроки не были нарушены».

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