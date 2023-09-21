Спектакль «Котлован» режиссёра псковского «Морфия» покажут на Пушкинском фестивале

18:03, 21 сентября 2023, ПАИ

26 и 27 сентября в Псковском театре драмы будет показан спектакль «Котлован» Новосибирского театра «Старый дом» – это будут первые гастроли премьеры, сообщили ПАИ в пресс-службе театра. Премьера будет привезена на ХХХ Пушкинский театральный фестиваль.



«Мы рассказываем некую поэтичную историю о том, что настоящего у нас нет, а есть только манящее, великое и пугающее будущее. Мы проживаем всю жизнь в состоянии «нас непременно ждёт что-то очень хорошее», но при этом абсолютно нивелируется твоё «здесь и сейчас». Никто не знает ответа на вопрос, как выглядит хорошее настоящее, потому что никто не дошёл и не дожил до этой точки», – говорит режиссёр.

«Мне очень хочется, чтобы люди, пришедшие на «Котлован», не фокусировались полностью на сюжетных линиях спектакля, а ловили собственные флешбэки и ассоциации, погружаясь в себя. Эта история не про ребят, которые роют землю. Эта история о людях с людским внутри. Что мы делаем? Куда идём? Как живём?» – рекомендует артист Евгений Варава, исполнитель роли Сафронова.

Режиссёр и художник спектакля – Антон Фёдоров, известный театральный режиссёр (многие московские театралы уже называют его культовым), сотрудничавший с «Гоголь-центром» (Москва), «Театром.doc» (Москва), театром «Около дома Станиславского» (Москва) и другими. С 2023 года главный режиссёр театра «Старый дом». Напомним, спектакль «Морфий» Антона Фёдорова в Псковском театре драмы – двукратный лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска».

Ещё два человека в постановочной команде «Котлована» будут знакомы псковскому зрителю по оформлению «Морфия»: художник по свету Игорь Фомин и композитор Григорий Калинин. Мультипликацию к спектаклю создала Надя Гольдман, эскизы – Даниил Зупник.

В главных ролях в спектакле лауреаты «Золотой маски» Анатолий Григорьев (Чиклин) и Тимофей Мамлин (Вощев). К слову, труппу этого театра эксперты называют одной из самых сильных в стране.

Спектакль «Котлован» новосибирского театра «Старый дом» будет показан на большой сцене Псковского театра драмы 26 и 27 сентября. В связи с нестандартной рассадкой количество мест ограничено. Билеты в продаже на официальном сайте Пушкинского фестиваля.

Напомним, ХХХ Пушкинский театральный фестиваль завершится в Пскове 28 сентября.