Совместные проекты Псковской области и Белоруссии обсудили в правительстве региона

21:24, 21 сентября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с региональной командой обсудил предложения о сотрудничестве Псковской области с Республикой Беларусь: какие совместные проекты можно реализовать, в том числе за счёт средств бюджета Союзного государства. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Определили основные направления сотрудничества – это транспорт, туризм, модернизация объектов ЖКХ и организация связи, экономика, образование, экология, объекты культурного наследия, а также культурное и молодёжное взаимодействие.

Региональный комитет по развитию единой системы профессионального аграрного образования в Союзном государстве представил проект, который может получить поддержку в размере 380 миллионов рублей на обновление материально-технической базы в двух колледжах – псковском и городокском, в том числе на оснащение учебных мастерских и создание лаборатории виртуальной реальности.

«Поручил специалистам доработать предложения и сформировать проекты с учётом требований Союзного государства. Затем они будут направлены на рассмотрение российско-белорусской рабочей группы», – подытожил Михаил Ведерников.