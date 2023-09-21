Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Совместные проекты Псковской области и Белоруссии обсудили в правительстве региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с региональной командой обсудил предложения о сотрудничестве Псковской области с Республикой Беларусь: какие совместные проекты можно реализовать, в том числе за счёт средств бюджета Союзного государства. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Определили основные направления сотрудничества – это транспорт, туризм, модернизация объектов ЖКХ и организация связи, экономика, образование, экология, объекты культурного наследия, а также культурное и молодёжное взаимодействие.

Региональный комитет по развитию единой системы профессионального аграрного образования в Союзном государстве представил проект, который может получить поддержку в размере 380 миллионов рублей на обновление материально-технической базы в двух колледжах – псковском и городокском, в том числе на оснащение учебных мастерских и создание лаборатории виртуальной реальности.

«Поручил специалистам доработать предложения и сформировать проекты с учётом требований Союзного государства. Затем они будут направлены на рассмотрение российско-белорусской рабочей группы», – подытожил Михаил Ведерников. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 сентября 2023

Совместные проекты Псковской области и Белоруссии обсудили в правительстве региона
21 сентября 2023

Псковских волонтёров наградили за помощь избирателям на выборах
21 сентября 2023

Делегацию ветеранов из Витебской области принял в Собрании Александр Котов
21 сентября 2023

Александр Котов: Председателям окружных собраний предстоит работа по консолидации депутатского корпуса
20 сентября 2023

О помощи подшефным районам Херсонской области рассказал псковский губернатор
20 сентября 2023

Задачи представительства правительства Псковской области в Москве разъяснил Михаил Ведерников
20 сентября 2023

Ещё один первый заместитель появится у губернатора Псковской области
20 сентября 2023

Инаугурация избранного губернатора Псковской области пройдёт 27 сентября

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...