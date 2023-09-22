Полмиллиона рублей обязал выплатить суд псковичу, получившему ножевые ранения

11:38, 22 сентября 2023, ПАИ

Пушкиногорский районный суд взыскал 500 тысяч рублей с мужчины, который нанёс своему приятелю четыре удара ножом в живот и грудь. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Известно, что 16 мая этого года Пушкиногорским районным судом в отношении ответчика был вынесен приговор, согласно которому он был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью истцу.

В приговоре говорится, что 7 января этого года, между истцом и ответчиком возникла ссора, в ходе которой ответчик ножом нанес истцу не менее четырёх ударов ножом в живот и грудь.

Истец пояснил, что из-за этих действий он проходил стационарное и амбулаторное лечение, в том числе перенес сложную операцию и лишился работы, так как не мог поднимать тяжести. При этом виновный никак не интересовался судьбой пострадавшего.

Суд пришел к выводу, о доказанности факта причинения истцу физических и нравственных страданий и постановил выплатить истцу 500 тысяч рублей.