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Происшествия

Полмиллиона рублей обязал выплатить суд псковичу, получившему ножевые ранения

Пушкиногорский районный суд взыскал 500 тысяч рублей с мужчины, который нанёс своему приятелю четыре удара ножом в живот и грудь. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

Фото: ПАИ

Известно, что 16 мая этого года Пушкиногорским районным судом в отношении ответчика был вынесен приговор, согласно которому он был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью истцу.

В приговоре говорится, что 7 января этого года, между истцом и ответчиком возникла ссора, в ходе которой ответчик ножом нанес истцу не менее четырёх ударов ножом в живот и грудь.

Истец пояснил, что из-за этих действий он проходил стационарное и амбулаторное лечение, в том числе перенес сложную операцию и лишился работы, так как не мог поднимать тяжести. При этом виновный никак не интересовался судьбой пострадавшего. 

Суд пришел к выводу, о доказанности факта причинения истцу физических и нравственных страданий и постановил выплатить истцу 500 тысяч рублей.

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