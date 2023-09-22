Два пожара произошло сегодня ночью в Псковской области

10:24, 22 сентября 2023, ПАИ

Два пожара произошло в Псковской области сегодня, 22 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, жилой дом загорелся на улице Лазника в Гдове. Вызов поступил в 1:44. В результате пожара в здании сгорело две комнаты. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём неустановленного лица. Пожарным удалось спасти дом.

Кроме того, в 2:56 у дома № 16 на улице Балтийской в деревне Борисовичи Псковского района загорелся автомобиль Lada Vesta SW Cross 2020 года выпуска. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за поджога. В машине выгорел моторный отсек и её передняя часть.