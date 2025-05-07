В Великолукском районе мужчина пострадал при опрокидывании автомобиля

17:44, 07 мая 2025, ПАИ

Водитель автомобиля не справился с управлением в деревне Рыжаково Великолукского района. Машина вылетела в кювет и опрокинулась, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал 47-летний мужчина. На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.