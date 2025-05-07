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Происшествия

В Великолукском районе мужчина пострадал при опрокидывании автомобиля

Водитель автомобиля не справился с управлением в деревне Рыжаково Великолукского района. Машина вылетела в кювет и опрокинулась, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Авария в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Авария в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате ДТП пострадал 47-летний мужчина. На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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