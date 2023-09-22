Более 1,7 км дороги приводят в порядок в псковском районе Кресты
Более 1,7 км дороги приводят в порядок в псковском районе Кресты. Это улица Пригородная и станция Березка, напомнил в своем телеграм-канале глава города Борис Елкин.
Здесь отремонтировали водопропускную трубу и сняли старое покрытие. Сейчас идет укладка асфальта, затем дорожники сделают обочины, разметку и установят «лежачие полицейские».
«Это тоже объект 2024 года. Подрядчик идет с опережением графика», – уточнил глава Пскова.
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