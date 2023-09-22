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Общество

Псковские полицейские присоединились к акции «На работу на велосипеде»

УМВД России по Псковской области в третий раз приняло участие в ежегодной акции «На работу на велосипеде», организованную в регионе Псковским городским молодёжным центром. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Псковские полицейские присоединились к акции «На работу на велосипеде». Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сегодня любители двухколёсного транспорта по дороге на работу или на учёбу смогли поучаствовать в акции, заехав на «энергетическую точку», подготовленную организаторами мероприятия, чтобы получить приятные бонусы и подарки.

Так, сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области подготовили для участников акции светоотражающие фликеры и специально разработанные памятки. Кроме того, полицейские напомнили псковичам о правилах передвижения на велосипеде, что, садясь за руль двухколёсного транспорта, они становятся такими же участниками дорожного движения, как и автолюбители, поэтому им необходимо знать ПДД и уметь применять их на практике.

  • Акция «На работу на велосипеде»
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Акция «На работу на велосипеде»
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Акция «На работу на велосипеде»
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Акция «На работу на велосипеде»
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Акция «На работу на велосипеде»
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Акция «На работу на велосипеде»
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Акция «На работу на велосипеде»
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Акция «На работу на велосипеде»
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Акция «На работу на велосипеде»
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Акция «На работу на велосипеде» также заинтересовала и пешеходов: горожане с любопытством подходили к «энергетическим точкам», брали фликеры и обещали в следующий раз обязательно поучаствовать в мероприятии, но уже в роли настоящих велосипедистов», – отметили в пресс-службе.

Напомним, что акция «На работу на велосипеде» проходит в Пскове во Всемирный день без автомобиля.

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Псковские полицейские присоединились к акции «На работу на велосипеде»

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