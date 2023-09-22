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Общество

30 студенческих команд приняли участие в квесте «Первый пошёл!» в ПсковГУ

Интерактивный квест «Первый пошёл!» прошёл в Псковском государственном университете. 30 команд студентов прошли около 30 станций, на которых познакомились с учебными корпусами ПсковГУ, университетским МФЦ, «Точкой кипения», бассейном «Универсант». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза. 

Участники квеста. Фото здесь и далее: ПсковГУ

Организатором квеста стал студенческий профком вуза.

«В этом году карта проекта оказалась очень насыщенной. Ребята побывали не только в главном корпусе университета, но и в зданиях на улице Толстого. Познакомились с командами центра компетенций, карьеры и трудоустройства вуза, «Творческой лаборатории», студмедиа «ТОЛК», ССК «Псковские барсы», СНО, отдела соцзащиты и безопасности, дирекции общежитий, психологической службы. Свои станции представили тьюторы, бойцы РСО и «Движения первых», – отметили в вузе. 

Напомним, в этом году квест проходит в рамках грантового проекта «Ты не один», направленного на социализацию и адаптацию студентов первого курса ПсковГУ. Мероприятия реализуются при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжи).

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