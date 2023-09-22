Встреча с писателем прошла в Красногородской библиотеке
Встреча с писателем, краеведом, руководителем музея истории армии и флота Павлом Дроздовым состоялась в Красногородской районной библиотеке. Об этом сообщает газета «Заря».
На встрече автор презентовал свою книгу «Воспоминания и размышления». «После интересного рассказа Павла Ивановича библиотечный архив ещё долго не хотел расходиться, красногородцы общались, делились друг с другом мнениями, знакомились с краеведческим изданием», – написали в газете.
Организовала мероприятие Псковская областная универсальная научная библиотека имени Курбатова.
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