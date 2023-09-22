Встреча с писателем прошла в Красногородской библиотеке

18:23, 22 сентября 2023, ПАИ

Встреча с писателем, краеведом, руководителем музея истории армии и флота Павлом Дроздовым состоялась в Красногородской районной библиотеке. Об этом сообщает газета «Заря».

На встрече автор презентовал свою книгу «Воспоминания и размышления». «После интересного рассказа Павла Ивановича библиотечный архив ещё долго не хотел расходиться, красногородцы общались, делились друг с другом мнениями, знакомились с краеведческим изданием», – написали в газете.

Организовала мероприятие Псковская областная универсальная научная библиотека имени Курбатова.