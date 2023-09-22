Встреча с руководителем театра «Пушкинская школа» состоялась в Пушкинских Горах

20:35, 22 сентября 2023, ПАИ

Встреча художественного руководителя театра «Пушкинская школа» Владимира Рецептера с публикой прошла в малом зале научно-культурного центра в Пушкинских Горах. Об этом пишет газета «Пушкинский край».

Выступление Владимира Рецептера прошло в формате ответов на вопросы. «Его выступление смело можно назвать моноспектаклем. В своих ответах он с невероятной лёгкостью касался серьёзных тем, притягивая слушателя простотой речи и невероятной глубиной мысли», – пишут в газете.

«Больше всего вопросов поступило от студентов Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова. Вместе со своими преподавателями они приехали на спектакль «Горе от ума» и были счастливы возможностью пообщаться с художественным руководителем театра «Пушкинская школа». Также в зрительном зале среди других гостей можно было встретить и самих артистов», – говорится в сообщении.

Молодые люди задавали художественному руководителю вопросы о театре, о счастье и вере, о жизни, об учёбе, а также просили советов. «Владимир Рецептер в своих ответах поведал мудрые истины, рассказывал о великих людях, с которыми он был знаком, и дал ребятам список литературы, обязательный к прочтению», – подчеркнули в газете.

Встречу Владимир Рецептер окончил прочтением стихотворений собственного сочинения.