Сотрудница клининга похитила 8 миллионов рублей в Москве
Московские полицейские задержали сотрудницу клининговой фирмы, которая украла из квартиры клиента во время уборки люксовые часы и полмиллиона рублей наличными, сообщает «Газета.ru».
50-летняя работница клининговой фирмы наводила чистоту в квартире одного из домов в Большом Овчинниковском переулке. Во время уборки женщина похитила из квартиры клиента 538 тысяч рублей наличными и прихватила с собой люксовые часы и личные вещи известных брендов на общую сумму около 7,5 миллиона рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий уборщицу задержали, во время обыска у женщины обнаружили украденные вещи. Возбуждено уголовное дело о краже.
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