Сотрудница клининга похитила 8 миллионов рублей в Москве

11:09, 23 сентября 2023, ПАИ

Московские полицейские задержали сотрудницу клининговой фирмы, которая украла из квартиры клиента во время уборки люксовые часы и полмиллиона рублей наличными, сообщает «Газета.ru».

50-летняя работница клининговой фирмы наводила чистоту в квартире одного из домов в Большом Овчинниковском переулке. Во время уборки женщина похитила из квартиры клиента 538 тысяч рублей наличными и прихватила с собой люксовые часы и личные вещи известных брендов на общую сумму около 7,5 миллиона рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий уборщицу задержали, во время обыска у женщины обнаружили украденные вещи. Возбуждено уголовное дело о краже.