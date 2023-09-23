В Псковском районе наградили членов местного избиркома

13:22, 23 сентября 2023, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию избирательной системы России и Дню избирательных комиссий в Псковской области, состоялось в Доме культуры деревни Родина Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в администрации района.

С праздником собравшихся поздравили и вручили благодарственные письма за успешную работу по подготовке и проведению выборов губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Благодарственное письмо правительства Псковской области вручили председателю УИК № 158 Псковского района Елене Дмитриевой. Также наградили председателя УИК № 165 Светлану Удалову и председателя УИК № 155 Любовь Иванову.

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«В настоящее время на территории Псковского района организована деятельность 37 участковых избирательных комиссий, в составе которых трудится 318 сотрудников. Эти люди обеспечивают одно из главных прав человека – право выбирать и быть избранным!» – рассказали в районной администрации.