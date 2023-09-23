Псковичка взяла серебро на первенстве России по гребле на байдарках
Елизавета Кожевина взяла третье серебро первенства России по гребле на байдарках до 19 лет, передаёт корреспондент ПАИ.
Псковичка преодолела дистанцию в 5000 метров с результатом в 21 минуту и 40 секунд. От первого места разрыв составил 10 секунд.
Результат примечателен ещё и тем, что на той же дистанции на соревнованиях среди девушек до 24 лет её время позволило бы ей взять золото.
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