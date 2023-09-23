Женщина пострадала в ДТП в Гдовском районе

19:30, 23 сентября 2023, ПАИ

Лобовое столкновение автомобилей Renault Sandero и ВАЗ-2106 произошло в деревне Подсосонье Гдовского района, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»













Прибывшие спасатели обесточили автомобили.

В ДТП пострадала женщина из ВАЗ-2106. Ей оказали помощь на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный отряд Гдовского района и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.