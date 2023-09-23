Женщина пострадала в ДТП в Гдовском районе
Лобовое столкновение автомобилей Renault Sandero и ВАЗ-2106 произошло в деревне Подсосонье Гдовского района, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Прибывшие спасатели обесточили автомобили.
В ДТП пострадала женщина из ВАЗ-2106. Ей оказали помощь на месте, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный отряд Гдовского района и сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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