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Происшествия

Женщина пострадала в ДТП в Гдовском районе

Лобовое столкновение автомобилей Renault Sandero и ВАЗ-2106 произошло в деревне Подсосонье Гдовского района, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Лобовое столкновение автомобилей Renault Sandero и «ВАЗ-2106» в Гдовском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Лобовое столкновение автомобилей Renault Sandero и «ВАЗ-2106» в Гдовском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Лобовое столкновение автомобилей Renault Sandero и «ВАЗ-2106» в Гдовском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Лобовое столкновение автомобилей Renault Sandero и «ВАЗ-2106» в Гдовском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Лобовое столкновение автомобилей Renault Sandero и «ВАЗ-2106» в Гдовском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Лобовое столкновение автомобилей Renault Sandero и «ВАЗ-2106» в Гдовском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Лобовое столкновение автомобилей Renault Sandero и «ВАЗ-2106» в Гдовском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Прибывшие спасатели обесточили автомобили.

В ДТП пострадала женщина из ВАЗ-2106. Ей оказали помощь на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный отряд Гдовского района и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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