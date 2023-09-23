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Сотрудники Псковского УФСИН почтили память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы отметили на базе отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области. На памятном мероприятии присутствовали родные и близкие бойцов спецназа «Зубр», отдавших жизни в 2000 году при спасении товарищей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В мероприятии приняли участие начальник Псковского УФСИН Алексей Емельянов, заместители начальника УФСИН, руководство, сотрудники и ветераны отдела специального назначения «Зубр» регионального УФСИН, директор средней общеобразовательной школы № 12 имени Алексея Ширяева Виктор Аксенов, воспитанники военно-патриотического клуба «Зубрёнок» центра «Патриот», их родители и курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России. Среди присутствующих был родной брат Героя РФ Алексея Ширяева Эдуард Ширяев, а также вдова кавалера ордена Мужества Владислава Байгатова Ольга Байгатова.

Начальник УФСИН обратился с приветственным словом к собравшимся и выразил особую признательность родственникам сотрудников, погибших во время боевых действий, поблагодарил за выдержку и стойкость. Он подчеркнул, что забота о родственниках сослуживцев, отдавших свою жизнь служению Родине, всегда была и остаётся одним из приоритетных направлений пенитенциарного ведомства.

Панихиду по погибшим провёл помощник начальника управления по организации работы с верующими УФСИН России по Псковской области отец Михаил.

Напомним, при штурме села Комсомольское 8 марта погиб младший лейтенант внутренней службы Алексей Ширяев, а 16 марта – лейтенант внутренней службы Владислав Байгатов.

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