Пьяный мужчина пытался угнать пассажирский теплоход в Вологде
Мужчина в нетрезвом виде пытался угнать пассажирский теплоход «Персей», пришвартованный у причала в Вологде. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По факту покушения на угон пассажирского теплохода возбуждено уголовное дело по статье 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).
Место происшествия осмотрено следственными органами, обстоятельства инцидента устанавливаются.
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