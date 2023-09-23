Пьяный мужчина пытался угнать пассажирский теплоход в Вологде

21:27, 23 сентября 2023, ПАИ

Мужчина в нетрезвом виде пытался угнать пассажирский теплоход «Персей», пришвартованный у причала в Вологде. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По факту покушения на угон пассажирского теплохода возбуждено уголовное дело по статье 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).

Место происшествия осмотрено следственными органами, обстоятельства инцидента устанавливаются.