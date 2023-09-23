Псковские газодымозащитники приняли участие в международных соревнованиях

22:48, 23 сентября 2023, ПАИ

Псковские газодымозащитники участвовали в финале XLV Международных соревнований среди пожарно-спасательных подразделений на приз имени Дехтерёва, которые прошли в Санкт-Петербурге вчера, 22 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Участниками состязаний стали двадцать команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Псковской, Калужской, Мурманской, Челябинской, Ленинградской областей, Ямало-Ненецкого АО, Карелии, а также зарубежные гости из Белоруссии и Сербии.

Огнеборцы состязались за право называться сильнейшими газодымозащитниками в трёх номинациях: «Лучшее звено ГДЗС», «Лучшее отделение ГДЗС» и «Лучшее звено ГДЗС» в категории «Международная группа».

Конкурсные испытания состояли из двух практических этапов. На первом необходимо преодолеть огневую полосу психологической подготовки из нескольких элементов (ликвидация утечки жидкости, вскрытие дверных проёмов, ликвидация горения легковоспламеняющейся жидкости порошковым огнетушителем и демонтаж строительных конструкций). Далее звенья должны были подняться по трёхколенной лестнице на учебную башню и произвести спасание пострадавшего. На втором этапе «дымари» проводят разведку в помещениях с «непригодной для дыхания средой», эвакуируют газовый баллон и ликвидируют условный очаг пожара.

Призовые места распределились следующим образом.

Лидером в номинации «Лучшее звено ГДЗС» стала команда ПСО Кировского района Санкт-Петербурга.

Среди отделений ГДЗС первое место завоевало ПСО Приморского района Санкт-Петербурга.

В международной группе лучшим звеном стала команда ГУ МЧС России по Республике Карелия. Серебряный призёр – ГКУ «Леноблпожспас». Бронза у команды ГУ МЧС России по ЯНАО.