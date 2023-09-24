Пять человек пострадали в результате ДТП в Печорском районе

13:29, 24 сентября 2023, ПАИ

Не справился с управлением и допустил съезд автомобиля на обочину с последующим опрокидываем 28-летний водитель Renault Megane. ДТП произошло в Печорском районе Псковской области у деревни Тешевицы сегодня, 24 сентября. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП за медпомощью обратились пять человек. Они не госпитализированы.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.