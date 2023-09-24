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Пять человек пострадали в результате ДТП в Печорском районе  

Не справился с управлением и допустил съезд автомобиля на обочину с последующим опрокидываем 28-летний водитель Renault Megane. ДТП произошло в Печорском районе Псковской области у деревни Тешевицы сегодня, 24 сентября. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

На месте происшествия. Фото здесь и далее: телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»

В результате ДТП за медпомощью обратились пять человек. Они не госпитализированы.  

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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