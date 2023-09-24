Пьяного мотоциклиста повторно задержали в Опочецком районе

16:17, 24 сентября 2023, ПАИ

Нетрезвого мотоциклиста на «Хонде» задержали полицейские в деревне Зябки Опочецкого района вечером 20 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нарушителем оказался 44-летний местный житель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что в соответствии со статьёй 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.