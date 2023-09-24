Неизвестную картину Артемизии Джентилески обнаружили в Британии

19:26, 24 сентября 2023, ПАИ

Неизвестную картину итальянской художницы Артемизии Джентилески обнаружили в королевской коллекции в загородном дворце Хэмптон-корт недалеко от Лондона. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Evening.Standard.

Картина более 100 лет находилась в хранилище дворца Хэмптон-корт после того, как её ошибочно приписали неизвестному французскому художнику. Считается, что произведение искусства под названием «Сусанна и старцы» было заказано женой короля Карла I Генриеттой Марией Французской, когда она готовилась к родам.

На картине изображён сюжет, до этого присутствовавший в творчестве Джентилески. Два старца в саду подглядывали за Сусанной во время её купания. В попытке добиться от неё благосклонности они угрожали обвинить девушку в прелюбодеянии. Сусанна отказала, была ложно обвинена и приговорена к смерти, однако в последний момент её спас пророк Даниил.

Артемизия Джентилески – итальянская художница XVII века, ставшая первой женщиной, избранной в члены Академии живописного искусства во Флоренции. В 1638–1641 годах она жила в Лондоне, где работала под покровительством Карла I. Из наиболее известных картин Джентилески выделяются «Сусанна и старцы» (1610) и «Юдифь, обезглавливающая Олоферна» (1612–1613).