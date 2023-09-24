В Печорах до смерти избили мужчину

21:27, 24 сентября 2023, ПАИ

Мужчину до смерти избили в Печорах, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Печорского района.

По версии следствия, 23 сентября мужчина, находясь у дома № 3 на улице Псковской в Печорах, в ходе внезапно возникшей ссоры на почве личной неприязни нанёс жертве один удар кулаком по лицу и три удара по телу, рукам и ногам. Потерпевший скончался на месте. В ходе судебно-медицинского исследования подтвердилось, что мужчина скончался от побоев.

Прокурор Печорского района утвердил обвинительное заключение в отношении мужчины по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего). Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.