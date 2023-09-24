Россияне стали лидерами турпотока в Стамбул в августе

23:30, 24 сентября 2023, ПАИ

Россия заняла первое место по числу иностранных туристов, посетивших Стамбул в августе 2023 года. Об этом пишет агентство ТАСС по данным министерства культуры и туризма Турции.

«В августе Стамбул принял 1 747 611 иностранных посетителей, что на 4,9 % больше, чем в том же месяце предыдущего года. Наибольшее число иностранных посетителей Стамбула в августе пришлось на Российскую Федерацию – 179 017 человек, за ней следуют Германия (127 486 человек), Иран (101 459 человек), США (81 257 человек)», – говорится в отчёте.

Всего за первые восемь месяцев 2023 года Стамбул принял свыше 11,5 млн туристов из-за рубежа, что на 13,2 % больше, чем в аналогичный период предыдущего года.