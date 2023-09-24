Житель Омской области застрелил двух сыновей и покончил с собой

23:56, 24 сентября 2023, ПАИ

В Люблино Омской области мужчина застрелил двух своих сыновей и брата жены, а затем покончил с собой. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по региону.

Инцидент произошёл после ссоры с супругой на почве бракоразводного процесса.

«Из ружья застрелил 27-летнего брата жены, двух своих сыновей трёх и пяти лет, после чего покончил с собой», – говорится в сообщении.

30-летней супруге с двумя другими детьми в возрасте одного года и семи лет удалось убежать.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних).

На месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства случившегося.