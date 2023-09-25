Жители домов на улице Николая Васильева в Пскове могут остаться без воды

08:55, 25 сентября 2023, ПАИ

О временном отключении водоснабжения сегодня, 25 сентября, предупредили псковичей. Об этом сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

В связи с работами служб предприятия возможно временное отключение водоснабжения по следующим адресам:

– улица Николая Васильева, 77;

– улица Николая Васильева, 79.

Ранее сообщалось, что порядка 45 домов на дальнем Завеличье в Пскове кратковременно отключат от горячей воды.