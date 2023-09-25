Жители домов на улице Николая Васильева в Пскове могут остаться без воды
О временном отключении водоснабжения сегодня, 25 сентября, предупредили псковичей. Об этом сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
В связи с работами служб предприятия возможно временное отключение водоснабжения по следующим адресам:
– улица Николая Васильева, 77;
– улица Николая Васильева, 79.
Ранее сообщалось, что порядка 45 домов на дальнем Завеличье в Пскове кратковременно отключат от горячей воды.
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