В Пскове начинающие дизайнеры узнали правила создания художественного экслибриса

10:50, 25 сентября 2023, ПАИ

Творческая встреча в рамках недели студента-дизайнера прошла в Псковской областной библиотеке имени Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Организовали и провели мероприятие преподаватели кафедры дизайна ПсковГУ и сотрудники Пушкинского заповедника. Участниками встречи стали студенты Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова и Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса.

Преподаватель кафедры дизайна ПсковГУ Татьяна Бесхлебная познакомила собравшихся с правилами создания художественного экслибриса и пригласила студентов поучаствовать в конкурсе экслибриса, посвящённом 225-му юбилею Александра Пушкина. Также гостям библиотеки были представлены книги профессиональной тематики. Сотрудники Пушкинского заповедника рассказали о работе музея с творческой молодёжью и провели эпистолярный мастер-класс «И пальцы просятся к перу, перо к бумаге».

В конце встречи все участники получили читательские билеты библиотеки.