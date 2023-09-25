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Общество

В Пскове начинающие дизайнеры узнали правила создания художественного экслибриса

Творческая встреча в рамках недели студента-дизайнера прошла в Псковской областной библиотеке имени Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

Организовали и провели мероприятие преподаватели кафедры дизайна ПсковГУ и сотрудники Пушкинского заповедника. Участниками встречи стали студенты Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова и Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса.

Преподаватель кафедры дизайна ПсковГУ Татьяна Бесхлебная познакомила собравшихся с правилами создания художественного экслибриса и пригласила студентов поучаствовать в конкурсе экслибриса, посвящённом 225-му юбилею Александра Пушкина. Также гостям библиотеки были представлены книги профессиональной тематики. Сотрудники Пушкинского заповедника рассказали о работе музея с творческой молодёжью и провели эпистолярный мастер-класс «И пальцы просятся к перу, перо к бумаге».

В конце встречи все участники получили читательские билеты библиотеки.

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