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Экономика

Псковская область получит дополнительно около 60 млн рублей на мелиорацию земель

Псковская область получит дополнительное финансирование в размере около 60 миллионов рублей на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на мелиоративные мероприятия. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Псковская область получит дополнительно около 60 млн рублей на мелиорацию земель. Фото: ПАИ

С помощью федерального финансирования в регионе будут проведены мелиоративные мероприятия, в том числе по строительству и реконструкции оросительных и осушительных систем и гидротехнических сооружений, а также по расчистке земель от древесной и травянистой растительности.

Как отметили в Правительстве РФ, это позволит расширить фонд земель сельхозназначения, что в свою очередь обеспечит устойчивое развитие агропромышленного комплекса и послужит достижению целей продовольственной безопасности страны.

Работа ведётся в рамках госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса, которая была утверждена Правительством РФ в 2021 году. Главной целью является вовлечение в оборот более 13 миллионов гектаров земель сельхозназначения.

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