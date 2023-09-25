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Общество

Бесплатные экскурсии проведут в псковском музее 27 сентября

Псковский музей-заповедник подготовил бесплатные экскурсии для жителей и гостей города в честь Всемирного дня туризма 27 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

В этот день гости смогут познакомиться с историей, устройством и особенностями Палат у Сокольей башни и Приказной палаты в кремле.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В сообщении говорится, что Палаты у Сокольей башни – это не просто яркий музейный объект, но и множество тайн, загадок и исторических открытий. На экскурсии гости смогут узнать ответы на вопросы: Кем были владельцы Палат? Почему Палаты имеют второе название? Почему Ксендз перенёс главный выход на другую сторону? Что уцелело в страшном пожаре 1944 года после того, как сгорели все деревянные конструкции Палат? Имело ли здание ещё один этаж? Об этом и многом другом расскажут в рамках обзорной экскурсии по музейному комплексу «Палаты у Сокольей башни» в 13:00. Запись осуществляется по телефону: 8 (811) 233-13-90. Количество мест ограничено.

Приказная палата – сохранившееся в Пскове административное здание XVII века. Посетители экскурсии смогут познакомиться с интересной историей этого места, увидеть восстановленный интерьер, узнать подробности о службе воеводы, дьяка и подьячих, а также послушать о системе государственного управления России в XVII веке. Экскурсия состоится в 14:00. Запись осуществляется по телефону: 8 (811) 272-45-74. Количество мест ограничено.

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