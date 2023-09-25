Полярное сияние увидели псковичи в небе над Псковом

12:52, 25 сентября 2023, ПАИ

Таймлапс полярного сияния сделали псковичи Михаил Прохоренко и Пётр Митрофанов. Видео и фотографии уникального явления опубликованы в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Пскович отметил, что полярные сияния в средних широтах в период осеннего и весеннего равноденствий считаются нормой.

«Всё дело в эффекте Рассела-Макферрона, согласно которому в вышеуказанные периоды из-за особенной ориентации магнитного поля земли по отношению к Солнцу и, соответственно, к потокам солнечного ветра Земля подставляет под удар «бока» магнитного поля. В этом случае под действием солнечного ветра в магнитном поле образуются бреши, в которые могут попасть даже слабые потоки заряженных частиц – и зажечь сияния в земной атмосфере», – пояснил он.

Еще один пскович Пётр Митрофанов провёл фото- и видеосъемку в деревне Пески Псковского района. Запечатлённые кадры природного явления он также показал подписчикам группы в соцсети «ВКонтакте».