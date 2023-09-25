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Полярное сияние увидели псковичи в небе над Псковом

Таймлапс полярного сияния сделали псковичи Михаил Прохоренко и Пётр Митрофанов. Видео и фотографии уникального явления опубликованы в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте». 

Полярное сияние над Псковом. Фото здесь и далее: скриншот с видео «АстроПсков»

Пскович отметил, что полярные сияния в средних широтах в период осеннего и весеннего равноденствий считаются нормой. 

«Всё дело в эффекте Рассела-Макферрона, согласно которому в вышеуказанные периоды из-за особенной ориентации магнитного поля земли по отношению к Солнцу и, соответственно, к потокам солнечного ветра Земля подставляет под удар «бока» магнитного поля. В этом случае под действием солнечного ветра в магнитном поле образуются бреши, в которые могут попасть даже слабые потоки заряженных частиц – и зажечь сияния в земной атмосфере», – пояснил он. 

Фото здесь и далее: Пётр Митрофанов

Еще один пскович Пётр Митрофанов провёл фото- и видеосъемку в деревне Пески Псковского района. Запечатлённые кадры природного явления он также показал подписчикам группы в соцсети «ВКонтакте».

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