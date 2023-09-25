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Общество

Умер бывший министр экономики РФ Евгений Ясин

Бывший министр экономики РФ Евгений Ясин скончался в возрасте 89 лет. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на писателя Александра Архангельского.

Причины смерти писатель не уточнил.

В конце августа сообщалось о госпитализации Евгения Ясина в тяжёлом состоянии в реанимацию. У экономиста диагностировали отёк головного мозга и проблемы с сердцем, пациент отказывался от еды и воды.

Прощание с Евгением Ясиным пройдёт в четверг, 28 сентября, в 13:00 в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре в Москве.

Евгений Ясин родился 7 мая 1934 года в Одессе, окончил Одесский гидротехнический институт, а затем – экономический факультет МГУ. До 1989 года он занимался наукой, затем стал заведующим отделом госкомиссии по экономической реформе при Совете Министров СССР. В 1991 году он вошёл в Научно-промышленный союз СССР, ставший РСПП. В 1990-х годах Евгений Ясин активно участвовал в разработке экономических программ. Министром экономики он был с 1994 по 1997 год, затем ещё больше года он был министром без портфеля по экономическим вопросам, внутренним и внешним инвестициям.

Высшей школой экономики (ВШЭ) Евгений Ясин руководил с октября 1998 года по июль 2021 года, затем был почётным научным руководителем этого вуза.

С 2018 года Евгений Ясин входил в Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

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