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Общество

Пушкинский заповедник закроют на санитарный день 26 сентября

Музеи-усадьбы и выставочные залы в Пушкинском заповеднике закроют на плановый санитарный день (последний вторник месяца) 26 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Фото: Елен Абдулаева. Остров Уединения (2007). Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Далее учреждение возобновит приём посетителей по сентябрьскому графику. Однако всех, кто планирует приехать в музей в октябре, просят принять во внимание: в «Михайловском» продолжается поэтапный переход к расписанию, установленному для «низкого» сезона. Так, уже с 1 октября музеи-усадьбы, как и прежде, будут принимать гостей без выходных, но на дополнительный час по субботам туристам рассчитывать уже не стоит. Как и в прочие дни, музеи «Михайловское», «Тригорское», «Петровское», «Пушкинская деревня» и «Водяная мельница в деревне Бугрово» будут работать до 18:00 (кассы – до 17:30).

Полный переход на зимний режим в Пушкинском заповеднике запланирован на 1 ноября.

В музее также напомнили, что с 27 сентября до 1 октября включительно ещё можно будет попасть на гастрольные спектакли театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера. В афише этих дней – «Маскарад» по Лермонтову, «Невский проспект» и «Ревизор» по Гоголю, пушкинская «Русалка» и премьера спектакля «Без вины виноватые» по пьесе Островского.

Подробнее об этих и других событиях конца сентября можно узнать на официальном сайте Пушкинского заповедника.

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