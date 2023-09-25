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Происшествия

Вандалы испортили детскую площадку в Великих Луках

Вандалы испортили детскую площадку на площади Калинина в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Вандалы отломали руль одного из элементов игрового оборудования. Фото: пресс-служба администрации Великих Лук

Новые элементы на детской площадке установили не так давно – в этом сезоне. Но неизвестные вандалы уже успели их испортить – отломали руль одного из элементов игрового оборудования.

Муниципальное предприятие «Зеленхоз» обратилось в полицию с заявлением об установлении виновных и привлечении их к ответственности в соответствии с российским законодательством.

Всех, кто обладает информацией о данном инциденте, просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по Великим Лукам по адресу: улица Гастелло, 5а (круглосуточно) или по телефону 5-27-94 или 02.

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