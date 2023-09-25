Александр Котов – о первом вице-губернаторе: Не только статус, но и особое доверие

14:57, 25 сентября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс в областное Собрание депутатов законопроект, инициирующий введение в состав регионального правительства ещё одной должности первого заместителя главы региона. Дополнительная штатная единица может быть преобразована из вакантной должности вице-губернатора. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В обязанности нового первого заместителя, как ранее анонсировал Михаил Ведерников, будет входить представление интересов Псковской области в Москве и курирование работы расположенного там представительства правительства региона.

Комментируя поступивший на рассмотрение законопроект, председатель Собрания Александр Котов назвал предложение абсолютно оправданным.

«В Москве, наконец, появилось представительство Псковской области, и очень важно, чтобы его возглавлял заместитель губернатора в высоком статусе, поскольку на этого человека ложится обязанность не только по организации работы самого представительства, но и по обеспечению взаимодействия с федеральными министерствами и ведомствами. Эта работа очень важна для участия нашего региона в федеральных программах и согласования на уровне правительства страны важных вопросов», – высказал мнение спикер.

Александр Котов воздержался от прогнозов, кому при утверждении новой штатной единицы будет предложена должность первого вице-губернатора, но подчеркнул, что это назначение – «не только статус, но и особое доверие губернатора».

Законопроект о составе правительства депутаты рассмотрят на сентябрьской сессии.

Напомним, на данный момент у главы региона пять заместителей: должность первого вице-губернатора Псковской области занимает Вера Емельянова, вице-губернаторов – Татьяна Баринова, Нинель Салагаева, Александр Серавин и Игорь Шатурный.