Первого замгубернатора – руководителя постпредства назначат в Псковской области на следующей неделе

18:07, 23 сентября 2023, ПАИ

Нового первого заместителя главы региона, который возглавит представительство правительства Псковской области в Москве, назначат на следующей неделе. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона, опубликованном в его Telegram-канале.

«Появится новая должность – первого заместителя губернатора Псковской области. Он будет работать в Москве и курировать представительство правительства Псковской области при Правительстве Российской Федерации. Назначение нового первого заместителя главы региона состоится на следующей неделе», – сказал Михаил Ведерников.

Напомним, что представительство Псковской области в Москве начало свою работу в середине июля.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников разъяснил задачи первого заместителя главы региона, который возглавит представительство правительства Псковской области в Москве.