Первого замгубернатора – руководителя постпредства назначат в Псковской области на следующей неделе
Нового первого заместителя главы региона, который возглавит представительство правительства Псковской области в Москве, назначат на следующей неделе. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона, опубликованном в его Telegram-канале.
«Появится новая должность – первого заместителя губернатора Псковской области. Он будет работать в Москве и курировать представительство правительства Псковской области при Правительстве Российской Федерации. Назначение нового первого заместителя главы региона состоится на следующей неделе», – сказал Михаил Ведерников.
Напомним, что представительство Псковской области в Москве начало свою работу в середине июля.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников разъяснил задачи первого заместителя главы региона, который возглавит представительство правительства Псковской области в Москве.
Первого замгубернатора – руководителя постпредства назначат в Псковской области на следующей неделе
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