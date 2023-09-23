Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Первого замгубернатора – руководителя постпредства назначат в Псковской области на следующей неделе

Нового первого заместителя главы региона, который возглавит представительство правительства Псковской области в Москве, назначат на следующей неделе. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона, опубликованном в его Telegram-канале.

Скриншот из видеообращения губернатора Михаила Ведерникова

«Появится новая должность – первого заместителя губернатора Псковской области. Он будет работать в Москве и курировать представительство правительства Псковской области при Правительстве Российской Федерации. Назначение нового первого заместителя главы региона состоится на следующей неделе», – сказал Михаил Ведерников.

Напомним, что представительство Псковской области в Москве начало свою работу в середине июля. 

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников разъяснил задачи первого заместителя главы региона, который возглавит представительство правительства Псковской области в Москве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 сентября 2023

Первого замгубернатора – руководителя постпредства назначат в Псковской области на следующей неделе
23 сентября 2023

Сенатором от Псковской области станет заместитель командующего ВДВ Алексей Наумец
23 сентября 2023

Правительство Псковской области сложит с себя полномочия
22 сентября 2023

В Латвии введут запрет на автомобили с российскими и белорусскими номерами

22 сентября 2023

Перспективы сотрудничества обсудил псковский губернатор с генконсулом Казахстана в Санкт-Петербурге
22 сентября 2023

В эфир вышел 131-й выпуск «Псковского телеграма»
22 сентября 2023

Горячий сентябрь. 131-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру
21 сентября 2023

Совместные проекты Псковской области и Белоруссии обсудили в правительстве региона

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...