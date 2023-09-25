Житель Бежаниц украл из магазина бутылку водки и консервы
Бежаницкие полицейские по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в открытом хищении алкоголя и продуктов из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Утром 21 сентября из торгового зала магазина на улице Смольной в Бежаницах неизвестный без применения насилия открыто похитил бутылку водки и консервы, после чего скрылся.
Мужчину в кратчайшие сроки задержали сотрудники МО МВД России «Бежаницкий» и изъяли украденные продукты. Похитителем оказался 57-летний безработный местный житель, ранее судимый за убийство.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабёж). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.
Проводится расследование.
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