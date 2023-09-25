Житель Бежаниц украл из магазина бутылку водки и консервы

16:12, 25 сентября 2023, ПАИ

Бежаницкие полицейские по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в открытом хищении алкоголя и продуктов из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 21 сентября из торгового зала магазина на улице Смольной в Бежаницах неизвестный без применения насилия открыто похитил бутылку водки и консервы, после чего скрылся.

Мужчину в кратчайшие сроки задержали сотрудники МО МВД России «Бежаницкий» и изъяли украденные продукты. Похитителем оказался 57-летний безработный местный житель, ранее судимый за убийство.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабёж). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

Проводится расследование.