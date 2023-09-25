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Псковский облсовпроф победил в двух номинациях фестиваля «Плов – это вам не рисовая каша»

Команда Псковского областного совета профсоюзов приняла участие в кулинарном поединке по приготовлению плова на фестивале «Плов – это вам не рисовая каша». Мероприятие проходило 23 сентября в Островском районе на спортивной базе «Юность». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Псковский облсовпроф победил в двух номинациях фестиваля «Плов – это вам не рисовая каша». Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Фестиваль собрал 14 команд-любителей этого блюда со всего региона. По итогам состязаний профсоюзная команда выиграла в двух номинациях – «Лучшая командная работа» и «Лучшая презентация» и награждена благодарностью администрации Островского района за активное участие в фестивале.

«Опыт участия в этом фестивале был для нас незабываемым. Мы знали, что конкуренция будет высокой, но мы были полны решимости показать наше мастерство и единство. И благодаря нашей командной работе и умению презентовать свои результаты удалось впечатлить жюри», – поделился впечатлениями председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Он также добавил, что фестиваль «Плов – это вам не рисовая каша» – прекрасная площадка для обмена знаниями и идеями. В ходе мероприятия региональные профсоюзы познакомили участников фестиваля с профсоюзными здравницами и базами отдыха.

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Псковский облсовпроф победил в двух номинациях фестиваля «Плов – это вам не рисовая каша»

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