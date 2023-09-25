Четыре вопроса обсудили на комитете по правовым вопросам в Псковской гордуме

17:55, 25 сентября 2023, ПАИ

Четыре вопроса обсудили на комитете по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы на заседании, которое прошло сегодня, 25 сентября, под председательством Константина Болотина. Об этом сообщил глава комитета в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Всего депутаты обсудили четыре вопроса. Два из них были связанны с формированием двух ТОСов – «Красноармейская, 31а» и «Улица Детская, 1». Кроме того, обсудили вопрос, связанный с уточнением предоставления документов депутатам для подтверждения своих расходов по депутатской деятельности», – рассказал Константин Болотин.

Также депутаты рассмотрели изменения в порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Пскова и их проектов в новой редакции.