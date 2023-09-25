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Общество

Границы двух новых ТОС установят в Пскове

Вопросы об установлении границ территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления «Красноармейская 31А» и «Улица Детская 1», обсудили члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы на заседании, которое прошло сегодня, 25 сентября, под председательством Константина Болотина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Также депутаты рассмотрели изменения в порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Пскова и их проектов в новой редакции.

Напомним, что около 800 общественных и дворовых территорий благоустроили псковские ТОС за пять лет. Кроме того, грантовую поддержку ТОС в Псковской области увеличат до 110 млн рублей в следующем году. 

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