В Великих Луках историю Дома культуры показали на фасаде здания

18:47, 25 сентября 2023, ПАИ

Новый творческий сезон в Великолукском ДК имени Ленина открылся необычным маппинг-шоу. Об этом ПАИ сообщила газета «Великолукская правда. Новости».

В этом году новый творческий сезон в Великолукском ДК имени Ленина открылся необычным маппинг-шоу. Зрители смогли посмотреть историю Дома культуры имени Ленина, которая при помощи видеопроекции и современных технологий ожила на фасаде здания, и погрузиться в знаковые события, которые сопровождали учреждение на протяжении 95 лет.

«У нас была старая задумка попробовать сделать проекцию на здании Дома культуры. Ну и в один летний вечер мы решили это попробовать. Но так как черновой вариант, у нас был ролик из какой-то компьютерной игры вообще просто на ноутбуке. Мы это запустили, посмотрели. Да, физически и технически поняли, что мы в состоянии это сделать, и начали постепенно разрабатывать это шоу», – поделился с нами и. о. директора ДК имени Ленина Сергей Коротков.

Так, за 20 минут хронометража зрители узнали о работе деятелей культуры во время Великой Отечественной войны и в более поздний период. На этом сюрпризы не заканчиваются. В новом сезоне артисты ДК Ленина порадуют зрителей красочными программами и концертами.