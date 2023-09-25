В Островском районе прошёл тематический вечер, посвящённый Михаилу Таничу

19:56, 25 сентября 2023, ПАИ

Специалисты Карповского клуба и Ёлоховской библиотеки в Островском районе подготовили и провели интересную тематическую программу для взрослых, посвящённую 100-летию со дня рождения поэта Михаила Исаевича Танича. Об этом ПАИ сообщила газета «Островские вести».

На встречу пришли ветераны труда, жители деревни Карпово, любящие творчество Михаила Танича. Встреча прошла в дружеской атмосфере за чашечкой чая.

Работники культуры рассказали о жизни и творчестве поэта, Галина Шкиль и Тамара Михайлова исполнили полюбившиеся песни автора. Гости вечера с удовольствием поучаствовали в викторине по творчеству поэта.