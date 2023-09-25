Лесовоз вырвал и протащил 20 метров магистральную трубу в Дно

21:04, 25 сентября 2023, ПАИ

Лесовоз вырвал магистральную трубу и протащил 20 метров в Дно. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















В Дно на улице Омельянюка у дома № 8 водитель лесовоза вырвал магистральную трубу, которая проходила над проезжей частью. В результате оторванная труба повредила ограждение Дновского железнодорожного техникума. Припаркованые рядом с местом происшествия автомобили чудом не пострадали.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.