Лесовоз вырвал и протащил 20 метров магистральную трубу в Дно
Лесовоз вырвал магистральную трубу и протащил 20 метров в Дно. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В Дно на улице Омельянюка у дома № 8 водитель лесовоза вырвал магистральную трубу, которая проходила над проезжей частью. В результате оторванная труба повредила ограждение Дновского железнодорожного техникума. Припаркованые рядом с местом происшествия автомобили чудом не пострадали.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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